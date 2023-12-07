В Украине открывают доступ к электронным декларациям чиновников

В Украине не позднее 10 декабря откроют доступ к реестру электронных деклараций государственных служащих. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

По словам правоохранителей, не позднее 10 декабря НАПК закончит работу над открытием реестра.

Они призвали декларантов побыстрее подать данные в базу.

Отмечается, что инициатором изъятия из публичного доступа деклараций мобилизованных является Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Недавно министр юстиции Денис Малюська заявил, что электронные декларации чиновников откроют для общества до конца января 2024 года.