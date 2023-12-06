Минздрав РБ сообщил о росте заболеваемостью корью

В Беларуси зарегистрировано более 140 случаев кори в 2023 году, из которых более 90 случаев зарегистрированы с ноября текущего года, сообщил Минздрав РБ.

«С ноября стал отмечаться подъем заболеваемости корью … В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается на территории четырех регионов – Брестской, Гомельской, Минской областей и Минска», - говорится в сообщении ведомства.

В возрастной структуре заболевших дети (до 18 лет) составляют 48%, в том числе более 40% это дети до 1 года, в структуре взрослых пациентов 37% случаев приходится на возраст 20-49 лет.

Ведомство утверждает, что подъем заболеваемостью корью выглядит как одномоментное распространение вируса среди непривитых лиц.

«К сожалению, 74% заболевших – не привиты, либо не имеют сведений о вакцинации в анамнезе. Среди заболевших детей практически 90% - не привитые (не достигли возраста вакцинации, не привиты из-за отказа родителей)», - отмечается в сообщении.