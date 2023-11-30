Последнее обновление: 30.11.2023 15:13

В Румынию прибыли приобретенные у Норвегии первые три самолета F-16

Первые три самолета F-16 Fighting Falcon, приобретенные Румынией у Норвегии, накануне приземлились на 86-й авиабазе "Лейтенант Георге Мочорнице" в городе Борча. Об этом сообщает пресс-службв Министерства обороны Румынии.

Приобретение новой партии истребителей и соответствующего пакета товаров и услуг повысит безопасность Румынии, отметили в ведомстве.

Правительства Румынии и Норвегии заключили соглашение на закупку 32 самолетов F-16, с начальной логистической поддержкой и дополнительным пакетом товаров и услуг от США.

Сейчас ВВС Румынии имеют в своем парке 17 самолетов F-16.

Напомним, 23 ноября стало известно, что четыре истребителя Eurofighter из состава ВВС Германии прибыли в Румынию для наблюдения за воздушным пространством в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию Юга.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением российских дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной.

В октябре в румынских населенных пунктах на границе с Украиной установили систему противодействия беспилотникам.



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