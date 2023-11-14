Ницца вводит тотальный запрет курения на пляжах

Во французском городе Ницца к лету 2024 года введут запрет курения на всех городских пляжах. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам мэра Кристиана Эстрози, окурки являются "основным источником загрязнения", а следовательно, представляют опасность для береговой линии.

Он отметил, что к лету 2024 года все пляжи Ниццы станут "свободными от табачного дыма".

"Я ставлю двойную цель: защитить здоровье жителей Ниццы и защитить окружающую среду", – пояснил мэр.

Он отметил, что каждый год на улицах пятого по величине города Франции выбрасывают 150 миллионов окурков.

Ницца, которая в 2025 году будет принимать саммит ООН по проблемам океанов, хочет избавиться от окурков и курильщиков на своей набережной, чтобы показать пример.

Эстрози также объявил о намерении ограничить использование пластика к этой дате.