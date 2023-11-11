Последнее обновление: 11.11.2023 17:25

На «Витебскдреве» произошло ЧП (обновлено)

В ОАО «Витебскдрев» произошло ЧП. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"Подразделения МЧС работают по сообщению об инциденте на предприятии «Витебскдрев». Спасатели эвакуировали 35 человек. Предварительно один мужчина пострадал", - говорится в сообщении.

Какой-либо детальной информации ведомство не предоставило.

Позднее (в 14:45) в МЧС подробнее рассказали о происшествии.

"Предварительно в результате вспышки пылевоздушной смеси с последующим горением в цехе МДФ (42х110 м) на территории ОАО «Витебскдрев» повреждены 250 кв. метров стеновых сэндвич-панелей снаружи цеха. Уточнения касательно эвакуированных: 35 человек покинули цех самостоятельно в результате сработки системы оповещения. Загорание ликвидировано", - сказано в сообщении.



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