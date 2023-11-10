Израиль договорился с ХАМАС об обмене 100 заложников на заключенных палестинцев

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились об обмене 100 заложников, захваченных террористической группировкой, на "палестинских женщин-заключенных и несовершеннолетних, удерживаемых Израилем", сообщают Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на неназванные источники.

Число палестинцев, которые могут быть освобождены в результате сделки, СМИ не указывают.

Официальных подтверждений этой информации нет. Представители ХАМАС ранее не раз заявляли, что отпустят захваченных в ходе атаки на Израиль людей в обмен на всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Израильская сторона, в свою очередь, заявляла, что прекращение огня в секторе Газа невозможно, пока не будут освобождены захваченные террористами заложники.