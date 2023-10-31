Билет на гуманитарный рейс «Белавиа» из Израиля обойдется в $550

Билет на гуманитарный рейс «Белавиа» из Израиля в Беларусь стоит 550 долларов, сообщает Reform.by со ссылкой на представительство авиакомпании в Тель-Авиве.

Рейс вылетит из Тель-Авива в Минск 6 ноября около 11 часов, каждый пассажир сможет сдать один предмет багажа и взять на борт один предмет ручной клади, уточнили в представительстве.

Белорусы, у которых срок действия паспорта истёк, гуманитарным рейсом воспользоваться не смогут.

Гуманитарный рейс с резервной датой 9 ноября будет выполняться на коммерческой основе и предназначен только для граждан Беларуси.