В Украине назвали количество белорусских военных у границы под прикрытием "учений"

Вдоль украинской границы сейчас находятся около 1800 белорусских военных, присутствие которых на этих участках Минск объясняет "учениями". Об этом сообщил командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он подчеркнул, что если РФ приняла решение на уровне Путина о применении российской армии в войне против Украины, то в Беларуси это правовое действие не произошло.

Поэтому, по его словам, для того, чтобы легитимизировать присутствие армии Беларуси в приграничных районах и на полигонах, Лукашенко постоянно продолжает "тренировки и учения".

"Таким способом они закрепляют присутствие ВС РБ в приграничных районах с Украиной. Их общая численность – около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей", – сказал Наев.

По его словам, эти батальоны имеют на вооружении бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине Беларуси.