Хакеры получили генетические данные 50 граждан Беларуси

Группа хакеров 1 октября 2023 года взломала систему защиты информации американской организации 23andMe Inc., которая занимается проведением генетических исследований.

Об этом сообщает Национального центра защиты персональных данных РБ.

«1 октября 2023 г. злоумышленники получили доступ к базам данных клиентов, составляющую 1 103 647 клиентов, в том числе 50 жителей Республики Беларусь», - говорится в сообщении центра.

Отмечается, что 13 октября 23andMe Inc. проинформировало по электронной почте всех субъектов, затронутых инцидентом.