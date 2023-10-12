Министрам стран НАТО показали нецензурированное видео расправы ХАМАС над израильтянами

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с министрами стран НАТО в Брюсселе показал им нецензурированные видео с кадрами расправы боевиков ХАМАС над жителями его страны. Об этом сообщает The Times of Israel.

Галант рассказал, что подробно проинформировал союзников из 31 страны-члена Альянса о том, что произошло, и показал нецензурированное видео с доказательствами зверств ХАМАС против людей в поселениях, куда зашли боевики.

"Нам нанесли тяжелый удар. Но не думайте, 2023 год – это не 1943-й. Мы те же евреи, но у нас совсем другие возможности", – заявил Галант.

Он сравнил группировку ХАМАС с террористами ИГИЛ.

"ИГИЛ" сектора Газы не будет существовать на наших границах. Армия обороны Израиля уничтожит ХАМАС", – заявил Галант, пригрозив найти каждого причастного к убийствам израильтян.

Напомним, в четверг в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.

Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не приобщались новые игроки.