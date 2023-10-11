Дания назвала ориентировочные сроки предоставления Украине первых F-16

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года, но это будет зависеть также от готовности пилотов, техников и инфраструктуры. Об этом сказал министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Министр сказал, что Дания рассчитывает передать истребители "в первом квартале" 2024 года, но фактические сроки будут зависеть от ряда факторов, в том числе готовности украинской стороны принять самолеты в месте их новой дислокации, сообщает датское агентство Ritzau.

"Наши ожидания – что мы сможем передать первые боевые самолеты для Украины в марте-апреле", – отметил Поульсен.

Одновременно он добавил, что впереди еще много подготовительной работы, поскольку украинская сторона должна быть готова принять самолеты там, где их планируют разместить, готовой обслуживать их и защищать от ударов РФ.

"Моя четкая цель – чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Но это зависит и от того, как будет двигаться обучение пилотов, как и технического персонала, который будет обслуживать самолеты", – отметил министр обороны Дании.

Дания в августе анонсировала предоставление Украине в целом 19 истребителей F-16.

Напомним, в среду Бельгия объявила, что передаст Украине неназванное количество своих истребителей в 2025 году.