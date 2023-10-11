Польша передала Orlen долю Газпрома в польском участке газопровода Ямал-Европа

Польский энергетический концерн Orlen взял под контроль управляющую польским участком газопровода «Ямал-Европа» компанию Europol Gaz, на которую власти Польши ранее перевели акции «Газпрома».

Разрешение на слияние Orlen и Europol Gaz выдало Управление по охране конкуренции и потребителей Польши после антимонопольного разбирательства.

«Приобретение Europol Gaz акций "Газпрома" и контроль Orlen над системой транзитных газопроводов будет иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности нашей страны», – заявил председатель Orlen Даниэль Обайтек.

Europol Gaz – совместное предприятие «Газпрома» и польского PGNiG, которое является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа».

В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz были переданы под управление государства в связи с включением компании в польский санкционный список. В качестве ответной меры Россия внесла Europol Gaz в свой санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В результате Газпром 11 мая 2023 года потерял возможность использовать Ямал-Европу для экспорта газа.

Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2000 км идет от российского Торжка по территории Беларуси и Польши до немецкого Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или 100 млн куб. м в сутки. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.