МИД рекомендовал белорусам воздержаться от поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок в Государство Израиль до нормализации обстановки. Об этом говорится в комментарии МИД.

Утверждается, что посольство Беларуси в Израиле полностью функционально и работает в режиме, который соответствует текущей напряженной обстановке, отметил представитель МИД. Соблюдаются внутренние инструкции по безопасности, выполняются все соответствующие рекомендации властей страны пребывания.

"Вопрос эвакуации наших дипломатов конкретно на сегодняшний день не стоит. Они активно работают, в том числе, над созданием условий по оказанию возможного содействия белорусским гражданам. Будем смотреть на развитие ситуации", - пояснил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, обращения граждан Беларуси по различным вопросам продолжают поступать, дипмиссия продолжает их аккумулировать. На настоящий момент их зафиксировано уже более 150.

"Обращается много граждан, прибывших в Израиль с туристическими целями. Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Израиля, иными компетентными структурами и медицинскими учреждениями страны пребывания. К счастью, новой информации о жертвах или серьезно пострадавших среди белорусов не поступало", - отметил пресс-секретарь МИД.

Кроме того, он опроверг информацию о якобы похищенной гражданке Беларуси. Это не соответствует действительности.

В то же время Анатолий Глаз подтвердил, что многие из обратившихся действительно поднимают вопрос об эвакуации. Вся эта информация собирается и анализируется. Вместе с тем в настоящее время аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме, израильские и ряд иностранных авиакомпаний продолжают совершать регулярные коммерческие авиарейсы.

"При этом МИД рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок в Государство Израиль до нормализации обстановки. Гражданам Беларуси, находящимся сейчас на территории Израиля, напоминаем о необходимости строго следовать указаниям местных властей. Туристических операторов также призываем обратить внимание при планировании туристических туров на складывающуюся в регионе ситуацию", - сказал пресс-секретарь.