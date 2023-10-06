Саудовская Аравия в ноябре резко повысит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в ноябре резко повысит цены на нефть с поставкой в европейские государства.

Стоимость топлива для стран Средиземноморья повысится на $1,5-1,9 за баррель, для Северо-Западной Европы - на $1,2-1,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco, передает Интерфакс.

Цены для американских покупателей в следующем месяце не изменятся.

Нефть марки Arab Extra Light с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,5 за баррель, на Arab Light - на $0,4 за баррель. В результате первый сорт будет стоить на $2,85 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, а второй - на $3,6 за баррель.