Последнее обновление: 04.10.2023 16:04

Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт, США), Луис Брус (Колумбийский университет, США) и Алексей Екимов (компания Nanocrystals Technology Inc., США).

Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек.

Ранее СМИ сообщили, что Шведская королевская академия наук по ошибке преждевременно отправила пресс-релиз с именами потенциальных лауреатов на Нобелевскую премию по химии. Теперь имена нобелиатов подтвердились официально.

Квантовые точки – это полупроводниковые частицы размером в несколько нанометров, которые способны к флуоресценции при возбуждении в довольно широкой области спектра. Их преимущество –яркость и высокая фотостабильность, поэтому они светят долго и не "выгорают" в сравнении с флуоресцентными красителями. Еще ими легко манипулировать, поскольку их спектральные свойства напрямую зависят от размера. Квантовые точки как один из основных объектов нанотехнологий найдет применение в молекулярной медицине, биологических исследованиях и может стать основой наноустройств будущего. Ранее в научных источниках сообщалось, что квантовые точки позволяют ученым заглянуть в растущую опухоль, могут помочь в создании на основе себя нейросети и даже квантовые компьютеры.

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