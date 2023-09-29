В очереди на выезд в Польшу из Беларуси стоят 250 легковых авто

Очередь в Польшу продолжает расти, в настоящее время в ней стоят 250 легковых авто. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«В сравнении с предыдущей пятницей количество легковых автомобилей перед самым загруженным погранпереходом на пути в ЕС — польским Тересполем (Брест) — увеличилось на 100 единиц. Сотрудники его контрольных служб за минувшие сутки пропустили на свою территорию всего 35% транспортных средств от нормы», - говорится в сообщении.

Для фур наиболее загруженный маршрут проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог). За сутки его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 25% транспорта, утверждает ведомство.