Россия начала ограничивать экспорт электроэнергии из-за нехватки свободных мощностей в Краснодарском крае, пишет издание «Коммерсантъ»

РФ имеет электросетевые связи с Грузией, Азербайджаном и Южной Осетией, а также может вести поставки в Турцию транзитом через Грузию, а потенциально — в Иран.

Потенциальный объем экспорта составляет 1 ГВт, в основном в Турцию с наиболее высокими ценами на энергию. Однако летом диспетчеры снижали поставки до нуля в дневные часы из-за ремонтов, жары и перетоков энергии в оккупированные Россией территории Украины и Грузии.

Осенью ситуация улучшилась, хотя в некоторые часы экспорт за рубеж, включая наиболее крупные энергосистемы Грузии и Турции, все равно снижается до нуля.