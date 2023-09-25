ЕС потратит 1,7 млрд евро на солнечные электростанции

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил рамочное финансирование для компании Solaria в размере до 1,7 млрд евро на строительство около 120 солнечных электростанций, расположенных преимущественно в Испании, а также в Италии и Португалии.

Ожидается, что электростанции будут введены в эксплуатацию до конца 2028 года. Этот проект будет способствовать достижению целей политики ЕС в рамках курса на зеленую энергетику, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Более трети установленных мощностей будет расположено в менее развитых регионах, где ВВП на душу населения составляет менее 75% от среднего показателя по ЕС.

По оценкам ЕИБ, проект значительно повысит уровень занятости в регионах, где будут построены мощности, создавая около 11 100 рабочих мест в год на этапе строительства.

Проект поддерживается программой InvestEU, в рамках которого государственные и частные партнеры будут инвестировать под бюджетные гарантии ЕС и таким образом привлекут не менее 372 млрд евро дополнительных инвестиций.