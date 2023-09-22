ЕС выделил 127 млн евро на выполнение соглашения с Тунисом по миграции

Еврокомиссия объявила о выделении почти 127 млн евро поддержки для Туниса в рамках меморандума со страной, направленного в том числе на противодействие бизнесу нелегальной миграции в ЕС.

В рамках меморандума Еврокомиссия выделяет 60 млн евро бюджетной поддержки для Туниса и так называемый пакет операционной поддержки в вопросах миграции объемом 67 млн.

Перед этим еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи говорил с главой МИД Туниса, а на следующей неделе в страну отправится делегация Еврокомиссии для обсуждения выполнения приоритетных пунктов соглашения.

В коммюнике Еврокомиссии отметили, что первоочередными должны быть меры борьбы с сетями контрабандистов, которые организуют маршруты нелегальной миграции в Европу через Средиземное море, а также поддержка ЕС для развития возможностей правоохранительных органов Туниса и поддержка мер добровольного возвращения мигрантов в страны происхождения.

"Комиссия ускоряет выполнение существующих программ и действия в рамках нового пакета поддержки на 105 млн евро по миграции, который связан с меморандумом и поможет реагировать на неотложную ситуацию на острове Лампедуза", – добавили в коммюнике.

Речь идет о поисково-спасательных лодках, транспорте и спецоборудовании для береговой охраны Туниса, мерах защиты мигрантов в Тунисе в сотрудничестве с Агентством ООН по делам беженцев и организации возвращения мигрантов в родные страны в сотрудничестве с Международной организацией по миграции.