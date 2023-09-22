Крупнейшая сделка в игровой индустрии приближается к одобрению в Британии

Процесс приобретения корпорацией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 69 млрд долларов, похоже, преодолеет последнее препятствие регуляторов после того, как антимонопольные ведомства Великобритании дали понять, что они одобрят последние шаги Microsoft. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) удовлетворило решение Microsoft продать части прав на облачные игры компании французской Ubisoft Entertainment. Это позволит сохранить конкуренцию в секторе. Решение будет принято до 6 октября.

"Этот шаг представляет собой потрясающий поворот для сделки, которая столкнулась с беспокойством антимонопольных регуляторов, включая первичное вето со стороны Великобритании весной.

Соглашение приобрело неожиданный импульс после того, как Microsoft выиграла судебный спор с Федеральной торговой комиссией США по этому соглашению. В мае Европейский Союз одобрил соглашение. Это оставило CMA как единственное оставшееся препятствие", - пишет агентство.

"Это новая и существенно другая сделка, которая сохраняет облачную дистрибуцию этих важных игр в руках сильного независимого поставщика Ubisoft, а не под контролем Microsoft", - сказал Колин Рафтери, старший директор по вопросам слияния в CMA.

Ранее CMA наложило вето на сделку, заявив, что она может привести к повышению цен, уменьшению выбора и инноваций для британских геймеров. По словам регулятора, новое предложение означает, что Microsoft не может ограничивать доступ к ключевому контенту Activision в собственном облачном игровом сервисе или скрывать эти игры от конкурентов.

"В Британии стороны, вероятно, пошли дальше, чтобы получить разрешение регулятора, чем в других странах", - сказал юрист по антимонопольному праву британской юридической фирмы Fladgate Алекс Хаффнер.

Исполнительный директор Microsoft Брэд Смит заявил, что компания продолжит работать над тем, чтобы получить окончательное одобрение для закрытия сделки до 18 октября.

"Предварительное одобрение CMA слияния имеет решающее значение для закрытия сделки", - написал генеральный директор Activision Бобби Котик.