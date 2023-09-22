Польша выдала экологическое разрешение на строительство первой АЭС

Польша выдала экологическое разрешение, чтобы построить первую в стране атомную электростанцию. Об этом сообщило в пятницу польское государственное информационное агентство PAP со ссылкой на министра по вопросам климата и окружающей среды Анну Москву.

По ее словам, генеральное управление по охране окружающей среды (GDOS) выдало экологическое решение по строительству и эксплуатации первой атомной электростанции в Польше.

"Это веха в реализации ключевой с точки зрения энергетической безопасности инвестиции", – отметила Москва.

По данным GDOS, строительство и эксплуатация завода не окажет негативного влияния на окружающую среду.

В управлении также отметили, что проект не будет иметь значительного негативного влияния на подземные и поверхностные воды, в том числе на воды Балтийского моря.

Процедура выдачи экологического решения была начата 5 августа 2015 года. Все решение с приложениями имеет более 550 страниц.

Варшава планирует построить свою первую атомную электростанцию на побережье Балтийского моря до 2033 года. Строительство должно начаться в 2026 году.

Bechtel, крупнейшая американская инжиниринговая компания, и Westinghouse Electric Co, которую Польша ранее выбрала поставщиком технологий, подписали в четверг официальное соглашение о партнерстве в проектировании и строительстве АЭС.

Ожидается, что американский консорциум и польская энергетическая компания Polskie Elektrownie Jądrowe на следующей неделе подпишут контракт на инжиниринговые услуги.