Германия достигла предела в приеме мигрантов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна сталкивается с трудностями при приеме новых мигрантов. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Италия и Германия несут тяжелое бремя миграционных потоков, поэтому, чтобы их выдержать, считает он, Европе нужно справедливое распределение мигрантов и усиление контроля и надзора на внешних границах.

Глава государства отметил, что за первые шесть месяцев этого года Германия получила 162 тысяч заявлений о предоставлении убежища, что составляет треть от всех заявлений в ЕС.

"Кроме того, у нас сейчас находится более миллиона беженцев из Украины. Поэтому Германия, как и Италия, находится на пределе своих возможностей. Правительствам предстоит договориться о постоянном механизме солидарности, применении Дублинских соглашений Италией и приеме новых беженцев в Германии", – подчеркнул Штайнмайер.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.