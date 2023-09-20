Последнее обновление: 20.09.2023 11:46

ЕБРР предоставит Молдове 138 млн евро на повышение энергоэффективности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове государственный заем в размере 138 млн евро для повышения энергетической эффективности.

Во вторник Совет ЕБРР утвердил концепцию и общую структуру проекта, включая предлагаемую структуру финансирования, передает Интерфакс.

Кредит станет очередной инвестицией в рамках утвержденного проекта по повышению энергоэффективности Кишинева и предназначен, в частности, для модернизации сетей теплоснабжения, строительства насосной станции, для модернизации госпредприятия "Термоэлектрика", обеспечивающего дома централизованным отоплением и вырабатывающим часть потребляемой электроэнергии.

"Проект, в первую очередь, будет способствовать повышению качества перехода к "зеленой" энергии посредством установки индивидуальных тепловых пунктов и горизонтальных сетей. Это позволит сэкономить энергию и сократить чистые выбросы CO2 в результате отказа от потребления газа и электроэнергии отдельными котлами и оптимизации работы системы централизованного теплоснабжения", - отмечается в сообщении ЕБРР.

Общая стоимость проекта 326 млн евро. Ожидается, что средства займа будут дополнены льготным кредитом и инвестиционным грантом, а также финансированием от других международных финансовых учреждений.



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