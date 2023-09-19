Последнее обновление: 19.09.2023 12:27

Молдова присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС

Молдова 19 сентября присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС как государство-участник, этот механизм – европейская инициатива солидарности, направленная на поддержку стран во времена кризисов и катастроф. Об этом сообщили в Совете ЕС после принятия соответствующего решения.

Молдова воспользовалась преимуществами Механизма гражданской защиты ЕС, чтобы справиться с масштабным перемещением украинцев, вызванным полномасштабным вторжением России в Украину.

Теперь, когда Молдова официально присоединилась к Механизму, она также сможет предложить солидарность и помощь другим странам, которые в этом нуждаются.

Гражданская защита охватывает превентивные меры для уменьшения воздействия будущих чрезвычайных ситуаций или катастроф, а также помощь, оказываемую населению после природной или техногенной катастрофы. Механизм гражданской защиты ЕС координирует этот ответ на уровне ЕС.



<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование