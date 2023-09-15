Финляндия закроет границу для авто на российских номерах с 16 сентября

Финляндия приняла решение прекратить допуск в страну автомобилей с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии, запрет вступит в силу с начала суток 16 сентября. Об этом объявила министр иностранных дел Элина Валтонен.

Валтонен объявила, что Финляндия прекратит впускать автомобили с российской регистрацией с конца этих суток, сообщил телеканал Yle.

Министр отметила, что шаги по этому вопросу скоординировали с соседями, а также обсудили в национальных ведомствах применение решения и его возможные последствия.

Она добавила, что Финляндия считает важным, чтобы страны-члены ЕС применяли одинаковый подход в применении санкций и борьбе с обходом санкций.

В будущем въехать на российских номерах в Финляндию смогут только граждане ЕС и их члены семьи, лица с дипломатическим статусом, возможны также отдельные исключения по гуманитарным соображениям.

По оценке пограничников, новые правила существенно сократят трансграничное движение между Финляндией и Россией.

Авто на российских номерах, которые уже находятся в Финляндии, должны выехать из страны в течение следующих полгода – до 16 марта 2024 года.