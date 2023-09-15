Последнее обновление: 15.09.2023 13:07

Турция отложила строительство газового хаба с Россией из-за "управленческих проблем"

Стремление России создать "газовый хаб" в Турции, чтобы заменить утраченные продажи в Европу, столкнулось с задержками из-за разногласий сторон относительно того, кто должен им управлять.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с проектом.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что план создания газового хаба был отложен, поскольку Москва и Анкара имеют разногласия по вопросу того, кто будет им владеть и управлять.

“Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом”, — сказал источник на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к подконтрольному кремлю газовому гиганту “Газпром”, признал наличие “проблемы” с вопросами управления.

На встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом 4 сентября Путин заявил, что "Газпром" передал турецкой энергетической компании BOTAS дорожную карту для хаба. По его словам, речь идет о создании совместной рабочей группы, разработке законодательной базы и “схемы торговли и передачи закупленного газа”.

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