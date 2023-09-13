Более 6,5 тыс. граждан Беларуси сообщило о ВНЖ - МВД

Более 6,5 тыс. граждан Беларуси сообщило о ВНЖ и других документах иностранного государства. Такую информацию выдало Министерство внутренних дел (МВД).

"В настоящее время в органы внутренних дел и органы дипломатической службы обратились более 6,5 тыс. человек", - сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун.

По его словам, в ОВД располагают информацией о людях, которые имеют иностранные гражданство или вид на жительство.

"Поэтому в случае наличия вышеуказанных документов рекомендуется сообщить об этом самостоятельно, чтобы избежать в дальнейшем ответственности, введение которой в настоящее время прорабатывается", - предупредил он.

МВД напоминает, что 11 июля 2023 года вступили в силу изменения и дополнения в закон "О гражданстве Республики Беларусь", которым установлена обязанность граждан Беларуси в трехмесячный срок уведомить о наличии (приобретении) гражданства (подданства), вида на жительство или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.