Последнее обновление: 08.09.2023 13:18

Литва до 2025 года развернет инфраструктуру для сил НАТО повышенной боевой готовности

Литва в течение двух лет завершит строительство казарм в Пабраде, которые предназначены для приема подразделений НАТО повышенной боевой готовности.

Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.

"Эти объекты должны быть завершены до конца 2025 года», - сообщил министр.

В казармах смогут разместиться около 2 500 военнослужащих, а на полигонах обустроят мастерские по ремонту техники, вертолетные площадки. Всего в рамках проекта запланировано строительство 13 объектов.

Основные девять сейчас строятся: казармы, столовая, учебно-тренировочные и рекреационные зоны, складские помещения, здания для ремонта техники, вертолетные площадки, кинологические пункты, а также строительство дорог и инженерных сетей.



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