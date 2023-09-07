Последнее обновление: 07.09.2023 18:00

Google потребует маркировать созданную нейросетями политическую рекламу

Компания Google с ноября начнет требовать от тех, кто размещает политическую рекламу, информировать пользователей сервисов компании, если для ее создания применялся искусственный интеллект. Об этом со ссылкой на заявление представителя компании сообщил The Hill.

«Учитывая растущую распространенность инструментов, помогающих генерировать цифровой контент, мы расширяем нашу политику на шаг дальше, требуя от рекламодателей раскрывать, когда их предвыборная реклама включает в себя материалы, которые были изменены или созданы в цифровом виде», - заявил представитель Google.

Изменения коснутся и контента, который был каким-либо образом изменен с помощью нейросетей, в том числе если они помогли сгенерировать изображения реальных людей. В качестве примера, как именно может быть маркировано такое рекламное сообщение, The Hill приводит такие фразы: «Этот звук был сгенерирован компьютером» или «Это изображение не отображает реальные события».

В то же время рекламные объявления, в которых есть «незначительные изменения, несущественные для заявлений», такие как изменение размера изображений, коррекция цвета или незначительные изменения фона, освобождаются от требований о раскрытии информации об использовании нейросетей для их обработки.

Обновление вступит в силу с ноября, за год до выборов в США, которые состоятся осенью 2024 года.



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