Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отменить действие разрешений на разработку месторождений нефти и газа в находящемся на территории Аляски Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR).

Они были выданы в конце президентского срока Дональда Трампа.

"Температура в Арктике из-за климатического кризиса повышается вдвое быстрее, чем в остальном мире, и мы несем ответственность за защиту этого бесценного региона", - заявил Байден.

Министр внутренних дел США Дебра Холлан сообщила в среду, что в общей сложности отменены семь разрешений, выданных администрацией Трампа. Действие документов было приостановлено администрацией Байдена в 2021 году, отмечает The Wall Street Journal.

МВД также предложило запретить предоставление в аренду новых участков под разработку нефтяных и газовых месторождений на площади 10,6 млн акров, что составляет более 40% из 23 млн акров, выделенных ранее под Национальный нефтяной резерв на Аляске. По словам Холлан, ее ведомство пришло к заключению, что экологическая проверка, проведенная в 2021 году при Трампе, была недостаточной и со "множеством юридических нарушений", передает Интерфакс.

Объявленные инициативы затрагивают северную часть Аляски, не только располагающую запасами нефти и газа, но и имеющую богатую видами среду обитания: здесь живут полярные медведи, северные олени, водоплавающие птицы и другие дикие животные. Экологи неоднократно поднимали вопрос о том, что бурение в ANWR нанесет ущерб уникальной экосистеме Арктики.

Представители энергетической отрасли и власти Аляски поддерживали открытие региона для добычи нефти и газа, рассчитывая, что это создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику штата, которая в значительной мере зависит от нефтяного сектора.