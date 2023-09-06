В Китае сотрудникам госучреждений запретили использовать iPhone на работе

Китайские власти запретили сотрудникам центральных госучреждений использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе, а также проносить их в офис, сообщает The Wall Street Journal.

Данный запрет может оказать негативное влияние на продажи Apple в стране, на долю которой приходится около 19% совокупной выручки техногиганта. Новые меры стали очередным шагом Китая по сокращению зависимости от иностранных технологий и повышению уровня национальной кибербезопасности.

Ранее власти потребовали от ряда зарубежных компаний хранить собираемые данные исключительно на территории страны, что вынудило таких производителей, как Apple Inc. и Tesla, построить дата-центры в Китае.

Кроме того, в 2021 году правительство КНР запретило военным и другим работникам ключевых госведомств пользоваться автомобилями Tesla на фоне опасений из-за потенциальных утечек чувствительной информации.

Китай предпринимает активные усилия по замене иностранных устройств и программного обеспечения отечественными аналогами начиная с 2013 года, когда экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил о том, что американские спецслужбы имеют доступ к базам данных различных государственных и частных структур КНР.

В свою очередь США в январе перестали выдавать местным компаниям лицензии на экспорт технологий по заказу китайской Huawei, а в конце минувшего года Сенат проголосовал за введение запрета на использование чиновниками приложения TikTok, принадлежащего компании из КНР ByteDance.