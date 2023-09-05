Число ходатайств об убежище в ЕС существенно растет

В первой половине этого года страны ЕС, а также Норвегия и Швейцария зарегистрировали более полумиллиона ходатайств об убежище. Об этом свидетельствуют данные Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища.

С начала января до конца июня 519 тыс. человек обратились за международной защитой в так называемом регионе ЕС+ (включает страны ЕС, Норвегию и Швейцарию) с просьбой о предоставлении убежища. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество ходатайств выросло на 28%.

Агентство ожидает, что при условии сохранения нынешних тенденций к концу 2023 года будет подано более миллиона заявок. В прошлом году подали 996 тыс. Значительно больше было зарегистрировано в 2015 году (1,4 млн) и в 2016 году (1,3 млн).

В агентстве также отметили, что в результате полномасштабной российской агрессии около четырех миллионов человек из Украины сейчас находятся в странах ЕС+ с временной защитой.

За первые шесть месяцев текущего года, по данным агентства, больше всего новых заявлений поступило от выходцев из Сирии (67 тыс.), далее следуют Афганистан, Венесуэла, Турция и Колумбия. С долей 30% больше всего заявлений было получено в Германии, за ней следуют Италия и Франция.

Между тем правительство Австрии хочет проводить рассмотрение заявлений на получение убежища в третьих странах, как например Руанда, в попытке уменьшить миграцию.

Напомним, председатель оппозиционной консервативной Христианско-демократической партии Германии Фридрих Мерц призвал к изменениям в политике, которые облегчат Берлину депортацию людей, чьи просьбы об убежище были отклонены.