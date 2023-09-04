Международные аудиторы не нашли долга Молдовы перед "Газпромом"

Аудит, проведенный международной фирмой, опроверг заявление российского газового гиганта "Газпром" о том, что правительство Молдовы задолжало ему 800 миллионов долларов.

Об этом заявила в воскресенье президент Молдовы Майя Санду, сообщает Reuters.

Молдова ранее покупала российский природный газ. Но в конце 2021 года "Газпром" и его молдавская дочерняя компания заявили, что накопились сотни миллионов долларов долга, который необходимо погасить для обеспечения дальнейших стабильных поставок.

Год назад "Газпром" оценивал долг в 709 миллионов долларов, хотя эта сумма могла увеличиться с учетом процентов.

Санду заявила на публичной встрече, что аудит опроверг эти утверждения, хотя из ее комментариев не было понятно, существует ли меньший долг. По ее словам, власти Молдовы сделают официальное заявление о результатах аудита в ближайшие дни.

Проевропейское правительство Молдовы с декабря прошлого года покупает газ в Европе.