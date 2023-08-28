Последнее обновление: 28.08.2023 18:02

Крупнейший аэропорт Лондона будет работать с перебоями после сбоя в системе контроля движения

Технический сбой в системе управления воздушным движением в Британии устранили, однако его последствия повлияют на работу аэропортов также во вторник, в том числе крупнейшего аэропорта Лондона "Хитроу". Об этом сообщает SkyNews.

Во второй половине дня в понедельник, когда возникла проблема, отменили 232 рейса из Британии и 271 в Британию, что составляет 8-9% всех рейсов.

В результате технической ошибки контролерам движения пришлось вручную вносить планы полетов.

Министр транспорта Марк Харпер констатировал, что несмотря на решение проблемы, последствия для нормальной работы аэропортов будут ощущаться еще некоторое время.

Аэропорт Гатвик сообщил, что во вторник будет работать по нормальному графику, но пассажирам советуют уточнить статус рейса у своей авиакомпании.

Зато аэропорт "Хитроу" предупреждает, что в течение вторника все еще ожидаются значительные проблемы.

"Техническую проблему устранили, но графики до сих пор серьезно нарушены. Если вы путешествуете 29 августа, сконтактируйте с вашей авиакомпанией до того, как ехать в аэропорт", – предупреждают пассажиров.

Авиакомпании также предупредили клиентов, что рейсы могут существенно задерживаться.

Как сообщалось, сразу после сбоя некоторые люди просидели по несколько часов уже в самолете на взлетной полосе, пока специалисты выясняли, что делать дальше.



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