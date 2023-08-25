Турция может исключить алкоголь из пакетов all inclusive

Турция может исключить бесплатный алкоголь из пакетов all inclusive для туристов, посещающих страну. По заявлению гендиректора туроператора Bentour Дениза Угура, такое решение позволит снизить цены на пакетные туры, пишет портал TurizmGuncel.

Дениз Угур пояснил, что цены на отдых в Турции в 2023 году существенно выросли, продемонстрировав более высокую динамику, чем остальные страны региона. Причиной стали как нежелание отельеров снижать цены в надежде на высокий поток аналогичный прошлогоднему, так и высокая инфляция в Турции. В итоге количество российских туристов в Турции резко сократилась и сегодня сопоставимо с потоком гостей из Германии.

По словам главы Bentour, единственным способом вернуть туристов из России на турецкие пляжи может стать снижение стоимости путевок. Одним из вариантов решения может стать исключение безлимитного алкоголя из пакетов all inclusive. Это, утверждает бизнесмен, позволит туркомпаниям существенно снизить затраты.

Такие туры, полагает Дениз Угур, могут быть особенно востребованными для туристов с детьми, которые приезжают на семейный отдых. Что касается спиртного, то решением может стать внедрение системы «алкогольных пакетов», которые можно будет приобрести за отдельную плату.