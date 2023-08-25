В ЕС вступил в силу ужесточающий контроль за соцсетями закон о цифровых услугах

В Евросоюзе вступил в силу Акт о цифровых услугах (DSA), который вводит новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Новые обязательства в ЕС, которые накладываются на IT-гигантов, включают предотвращение распространения вредного контента, запрет или ограничение определенных методов таргетирования на пользователей, а также обмен некоторыми внутренними данными с регуляторами и связанными с ними учеными.

Сейчас правила касаются только 19 крупнейших онлайн-платформ, которые имеют более 45 млн пользователей в ЕС. Однако с середины февраля они будут распространяться на различные онлайн-платформы, независимо от их размера.

Любой фирме, которая нарушит DSA, грозит штраф в размере до 6% от ее глобального оборота, а неоднократным нарушителям могут вообще запретить работать в Европе.

Две из компаний, которые включили в список досрочного регулирования – гигант электронной коммерции Amazon и немецкий ритейлер одежды Zalando – сейчас оспаривают в суде свое включение в список.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон встречался с владельцем Meta Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском, который приобрел соцсеть в прошлом году.

Больше всего внимания приковано именно к Twitter, поскольку его новый владелец изменил много правил по регулированию контента, в том числе и вопреки будущим новым правилам ЕС.

Ранее после угроз заблокировать соцсеть Маск согласился с тем, что Twitter пройдет "стресс-тест" Акта о цифровых услугах, чтобы выяснить, будет ли платформа соответствовать стандартам ЕС, хотя его результаты не будут публичными.