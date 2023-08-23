Правительство ФРГ одобрило закон об упрощенном получении гражданства.

Согласно новому закону, который еще должен одобрить бундестаг, получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии (вместо нынешних 8 лет), а при больших успехах в натурализации - даже через три года (сейчас это 6 лет). Отказываться от других гражданств при этом не потребуется. При этом для тех, кто совершал преступления на почве расизма или антисемитизма, получение гражданства ФРГ будет невозможным.

В законе оговорено и то, что претенденты на гражданство Германии должны обеспечивать себя самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат.