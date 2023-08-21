В России выявлен новый очаг распространения сибирской язвы

В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора.

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Воронежской области организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей", - говорится в сообщении.

Утверждается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.