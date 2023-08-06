Польский оператор сообщил об утечке в нефтепроводе «Дружба»

Польский трубопроводный оператор PERN обнаружил в субботу вечером утечку на одной из ниток нефтепровода «Дружба», по которому нефть транспортируется из России в Европу, и остановил прокачку по этой линии, говорится в сообщении.

Утечка была обнаружена недалеко от Ходеча в центральной Польше, на одной из двух линий западного участка «Дружбы», по которой нефть поступает в Германию, сообщает PERN.

В PERN заявили, что вторая линия работает без каких-либо изменений и угрозы здоровью местных жителей нет, добавив, что компания расследует причины инцидента.