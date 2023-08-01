Совмин Беларуси ввел фиксированные цены на древесные топливные гранулы для населения

Совмин Беларуси включил древесные топливные гранулы в перечень твердых видов топлива, которыми обеспечивается население по фиксированным ценам, следует из постановления №491 от 29 июля 2023 года.

Предельная норма отпуска гранул по фиксированным ценам на одно домохозяйство в календарном году установлена на уровне в 2 тонны.

«…дополнить абзацем следующего содержания: «гранул древесных топливных – 2 тонны», - говорится в постановлении.

Документом также установлено, что отпускная цена, устанавливаемая производителями дров и гранул древесных топливных на очередной календарный год, не должна превышать действующую в текущем календарном году цену на дрова и гранулы древесные топливные (без учета расходов по их доставке), проиндексированную на утвержденный прогнозный индекс потребительских цен.

Разница между отпускной и фиксированной ценой компенсируется за счет местных бюджетов.