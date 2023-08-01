Последнее обновление: 01.08.2023 12:05

Совмин Беларуси ввел фиксированные цены на древесные топливные гранулы для населения

Совмин Беларуси включил древесные топливные гранулы в перечень твердых видов топлива, которыми обеспечивается население по фиксированным ценам, следует из постановления №491 от 29 июля 2023 года.

Предельная норма отпуска гранул по фиксированным ценам на одно домохозяйство в календарном году установлена на уровне в 2 тонны.

«…дополнить абзацем следующего содержания: «гранул древесных топливных – 2 тонны», - говорится в постановлении.

Документом также установлено, что отпускная цена, устанавливаемая производителями дров и гранул древесных топливных на очередной календарный год, не должна превышать действующую в текущем календарном году цену на дрова и гранулы древесные топливные (без учета расходов по их доставке), проиндексированную на утвержденный прогнозный индекс потребительских цен.

Разница между отпускной и фиксированной ценой компенсируется за счет местных бюджетов.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование