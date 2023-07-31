Власти Британии решили активизировать разведку нефти и газа в Северном море

Британское правительство объявило, что выдаст сотни новых лицензий на разведку нефтяных и газовых месторождений в Северном море, сообщает Sky news.

"Сейчас для нас важнее, чем когда бы то ни было, укрепление энергетической безопасности и обеспечение независимости в этой сфере с целью поставлять более доступную и чистую энергию британским домохозяйствам и предприятиям", - заявил премьер-министр Риши Сунак перед поездкой в Шотландию.

"Даже если мы достигнем нулевого уровня выбросов парниковых газов в 2050 году, четверть нашей энергии будет поступать от нефти и газа", - отметил он.

Также Лондон намерен запустить на северо-востоке Шотландии и в районе Хамбера на восточном побережье два проекта по улавливанию, утилизации и хранению углерода. На Даунинг-стрит считают, что эти проекты позволят создать до 50 тысяч рабочих мест, а разведка нефти и газа - 200 тысяч.

Как передает Интерфакс, эти предложения правительства вызвали критику со стороны лейбористов и экоактивистов.