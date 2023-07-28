Последнее обновление: 28.07.2023 17:46

Праздновать Рождество в Украине будут 25 декабря

Зеленский подписал закон о праздновании Рождества в Украине 25 декабря.

"Возвращен с подписью президента Украины", - говорится в карточке закона, опубликованной на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что жителям Украины долгое время "навязывали российскую идеологию почти во всех сферах жизни".

Зеленский ранее поддержал решение Православной церкви Украины о переходе к новоюлианскому календарю и отказе от празднования Рождества 7 января.

Законопроектом предусмотрены, кроме того, перенос Дня украинской государственности с 28 на 15 июля и Дня защитников и защитниц Украины с 14 на 1 октября.

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