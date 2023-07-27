Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

Лукашенко 27 июля подписал указ № 227 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Документом предусматривается призвать в августе-ноябре 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.