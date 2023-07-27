Бюджет прожиточного минимума в Беларуси с 1 августа увеличится

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 26 от 24 июля 2023 г. на период с 1 августа по 31 октября 2023 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщает ведомство, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 364 рубля 40 копеек, что на 3,5% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2023 года (ранее - 352 рубля 13 копеек).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – 403,94 рубля;

пенсионеры – 271,09 рубля;

дети в возрасте до трех лет – 232,41 рубля;

дети в возрасте от трех до шести лет – 319,5 рубля;

дети в возрасте от шести до 18 лет – 388,35 рубля.

В связи с изменением БПМ с 1 августа 2023 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, социальные пенсии.