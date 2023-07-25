В Польше заявили о многочисленных нападениях из Беларуси на своих пограничников

Польские пограничники во вторник, 25 июля, заявили о многочисленных атаках на них с территории Беларуси. Об этом в Twitter написала Пограничная служба Польши, которая также опубликовала видео.

На нем, утверждают пограничники, мужчинам со стороны Беларуси, которые намеревались нелегально пересечь границу, не понравилось, что граница охраняется и на их пути, кроме технического барьера, стоят польские патрули.

Как сказано в сообщении, "люди с белорусской стороны бросают камни, ветки в офицеров и солдат" Польши.

"Белорусские службы, которые когда-то были ответственны за охрану границы, участвуют в организации и поощрении нелегальных пересечений границы", – отмечается в заметке.

По словам польских пограничников, их белорусские коллеги "указывают на удобные места для нелегального пересечения границы", а также "предоставляют оборудование для прорыва через пограничную охрану для иностранцев, которые не ищут международной защиты в Польше".

"Их цель – попасть в выбранную ими страну на западе", – отмечает Пограничная служба Польши.

"Кирпичи, брусчатка, щебень, которые используются во время нападений, не случайно находятся у шлагбаума, их поставляют белорусские службы, а действия тех, кто пытается пересечь границу вопреки действующим правилам, угрожают жизни и здоровью офицеров", – также говорится в сообщении.

В течение суток воскресенья, 23 июля, нелегальные мигранты, которые пытались прорваться из Беларуси на территорию Польши, шесть раз агрессивно атаковали польских пограничников.