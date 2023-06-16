Последнее обновление: 16.06.2023 18:53

Россия сократит поставки газа в Беларусь после запуска БелАЭС

Россия сократит поставки газа в Беларусь в связи с вводом второго энергоблока БелАЭС, однако размер сокращения пока непонятен, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Беларусь сокращает закупки. Второй блок АЭС сейчас на испытаниях, запускали сначала на 50%, потом на 75%. Сейчас трудно определить, на сколько именно снизятся поставки газа, но сокращение будет", - сказал министр.

Власти Беларуси утверждают, что до конца текущего года запустят второй блок БелАЭС в коммерческую эксплуатацию. С вводом второго энергоблока в промышленную эксплуатацию суммарный объем выработки электроэнергии АЭС составит порядка 18,5 млрд кВт-ч электроэнергии в год, что позволит заместить около 4,5 млрд куб. м газа.

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