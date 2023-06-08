Минтранс РБ вынес на общественное проект указа «Об автомобильных перевозках пассажиров»

Минтранс Беларуси вынес на общественное проект указа «Об автомобильных перевозках пассажиров», сообщила пресс-служба ведомства.

Проектом предусматривается создание государственного информационного ресурса «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», в который включаются сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, а также диспетчерах такси.

В отношении «недобросовестных» перевозчиков и диспетчеров предусматриваются механизмы приостановления нахождения и исключения из реестра.

Согласно проекту, иностранные компании смогут оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчера такси только в случае создания ими на территории Беларуси юрлица.

«Деятельность без включения в реестр запрещается», - говорится в сообщении.

Кроме того, для перевозчиков вводится обязанность обеспечить видеофиксацию выполнения перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси.