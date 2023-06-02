Генсек ОПЕК предложил увеличивать нефтеперерабатывающие мощности в мире

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс подчеркнул важность увеличения перерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, это заявление было сделано в ходе совещания технических экспертов стран-участниц Хартии о сотрудничестве ОПЕК+, которое проходит раз в полгода, передает Интерфакс.

В качестве примеров увеличения мощностей Аль-Гайс, в частности, отметил нефтеперерабатывающий завод Al Zour в Кувейте, НПЗ Dangote в Нигерии и НПЗ Jazan в Саудовской Аравии.