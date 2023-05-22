Финская Gasum разорвала контракт с "Газпромом" на поставку газа по трубопроводу

Финский государственный оптовый поставщик газа Gasum заявил о расторжении контракта на покупку природного газа у компании "Газпром экспорт" по трубопроводам из России.

У компании Gasum был долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с российским ООО "Газпром экспорт". В апреле 2022 года "Газпром экспорт" выдвинул Gasum требование о том, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны осуществляться не в евро, а в рублях. Gasum не принял этого требования.

"Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия относительно некоторых других требований, выдвинутых на основании контракта. По этим причинам Gasum передала дело в арбитраж в соответствии с договором поставки", – пояснили в компании.

В ноябре 2022 года арбитражный суд принял решение по этому делу. Согласно решению, Gasum не обязана была осуществлять оплату ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты. Кроме того, арбитражный суд обязал Gasum и "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации.

"В настоящее время переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" завершены. Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, и поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт" 22 мая 2023 года", – заявили в компании.

"Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного природного газа в адрес Gasum в мае 2022 года, и с тех пор поставки трубопроводного природного газа из России не осуществлялись. Расторжение касается только контракта на поставку трубопроводного газа. Долгосрочный контракт на поставку СПГ, заключенный Gasum с "Газпром экспортом", остается в силе.