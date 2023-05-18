В Литве во время военных учений впервые задействовали подразделение с комплексами NASAMS

В Литве в полевых тактических учениях "Железный волк", которые проходят с 8 по 20 мая, впервые приняло участие подразделение, на вооружении которого есть комплексы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщило командование Вооруженных сил Литвы.

"Батальон противовоздушной обороны, оснащенный передовыми системами NASAMS, вместе с союзниками по НАТО участвует в учениях "Железный волк", которые проходят вторую неделю, во время которых будет отрабатывать свои действия на поле боя", – говорится в сообщении.

В командовании назвали ЗРК NASAMS одной из самых эффективных систем противовоздушной обороны средней дальности, основными задачами которой являются поддержка и защита районов, стратегических объектов и маневренных подразделений от воздушных атак. Они предназначены для уничтожения различных типов вражеских самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Литва приобрела комплексы у Норвегии в 2020 году, в этом же году первые ЗРК были доставлены в страну.